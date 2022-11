Energie en klimaatverandering

Waar gaan we wonen als het water komt? Die vraag beantwoordt Nicolaas Veul in De Klimaatverkenner. In deze documentaire peilt hij de stemming bij Goudse huiseigenaren (5m onder NAP) een Amerikaanse klimaatantroposoof én een gastvrije Scandinavische burgermeester ("jullie zijn morgen al welkom!"). Op zijn Veuls beklemmend en toch vrolijkstemmend.